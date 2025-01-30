بمشاركة صبري فواز، تفاصيل الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل "ساعته وتاريخه"

تناقش الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل "ساعته وتاريخه"، والتي ستعرض بعنوان "كبش فداء"، قضية العنف الأسري، حيث تسلط الحلقة الضوء على قضية دارت أحداثها في محافظة القاهرة عام ٢٠٢١، وراحت ضحيتها إحدى الزوجات.

ويشارك النجم صبري فواز والفنانة كريمة منصور وإسلام خالد موهبة تجربة كاستنج في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من المسلسل الذي يعرض يوميًا من السبت للأربعاء الساعة ٨ ونصف مساء على قناة dmc، والحلقة كتابة سيف قنصوه وأحمد سمير ومن إخراج عادل أحمد يحيى.

الموسم الثاني من ساعته وتاريخه

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في إخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

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