مروة ناجى تسجل فيديو كليب "أنت وبختك" بنظام الذكاء الاصطناعي

اكدت الفنانة مروة ناجى، انها أنتهت من اغنية جديدة بعنوان "أنت وبختك" كلمات جمال الخولى ولحن مصطفى محفوظ

مروة ناجي تطل بالذكاء الاصطناعي

وأضافت فى تصريح صحفي انه سيتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية والإخراج بشكل مختلف بنظام الذكاء الاصطناعي (AI).. بالإضافة إلى أغنية جديدة أخرى بعنوان "لم اشتكى" كلمات محمود عبدالله ومحمد النادى.

وأوضحت الفنانة مروة ناجى أن هناك عدد كبير من الفنانيين سوف يشاركون معها العمل فى البومها الجديد "انا الأولى" على رأسهم الشاعر خالد تاج الدين، واحمد المالكى، ومحمد النادى، ومصطفى محفوظ، ومحمد محمدى، وشفيق كارم، وكريم نيازى، وإبراهيم محمد، وأحمد انور، وايهاب عبدالعظيم، وعمرو الشاذلى، وسلمى رشيد، ومحمد صبرى.



وأضافت الفنانة مروة بأن أغنية "أنا مش قد غيابك" كلمات خالد تاج، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، وإخراج أحمد أسامة. لافته إلى أنها قررت طرح الأغنية التى تم تصويرها خلال شتاء هذا العام، وأرادت مشاركة جمهورها للأغنية وأن باقى أغانى الألبوم سوف يتم طرح بعد شهر رمضان المبارك..

وقالت الفنانة مروة ناجى أنها تستعد، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 فبراير المقبل، في بيروت، الحفل الذي يأتي تحت عنوان "خمسون عامًا على ذكرى أم كلثوم"، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، كما تستعد أيضا لإحياء حفل عيد الحب يوم 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية..

وأشارت الفنانة مروة ناجى إلى مشاركتها بعدد 2 حلقة مع الإعلامى الكبير عمرو الليثى عبر برنامجه" واحد من الناس" بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم كما أنها سوف تشدو ببعض أغانى السيدة أم كلثوم..

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