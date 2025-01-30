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ثقافة وفنون

أميرة سليم تشارك في ختام الأسبوع الثقافي المصري بقطر غدا

بوستر حفل أميرة سليم،
بوستر حفل أميرة سليم، فيتو

تجري السوبرانو العالية أميرة سليم بروفات مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في ختام الأسبوع الثقافي المصري في قطر غدا الجمعة الموافق 31 من يناير بحفل يقام في درب الساعي بالدوحة في تمام السابعة مساء. 

ختام الأسبوع الثقافي المصري في قطر 

ويأتي الحفل في إطار تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وقطر من خلال تقديم جوانب متنوعة من الثقافة المصرية، حيث شهد الأسبوع تقديم حفلات موسيقية متنوعة من الموسيقى العربية والإنشاد الديني والغناء الشعبي وغيرها، ويقام الأسبوع تحت رعاية كل من وزارتي الثقافة المصرية والقطرية.

السوبرانو أميرة سليم 

وقالت أميرة سليم: "لقد تم دعوتي من قبل دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة للمشاركة في تقديم حفل ختام الأسبوع الثقافي المصري بقطر، والذي سأقدم من خلاله مصر بشكل مختلف عن الألوان التي تم تقديمها خلال الأسبوع ليجمع بين الروح المصرية القديمة وكل ألوان الموسيقى والغناء العالمي ومدى قدرتنا على التواصل مع العالم من خلال تقديم العديد من الأعمال الكلاسيكية والغربية باللغات الفرنسية والإيطالية والإنجليزية". 

وأضافت: "الحفل أشارك فيه مع تريو موسيقي من أصدقائي وزملائي الفنانين صلاح عبد الله وأحمد عثمان وجمال علاء الدين ما بين البيانو والكونترباص والآلات الإيقاعية، وسيضم البرنامج بالطبع أنشودة إيزيس والتي تطلب مني في كل مكان، وأيضا أغنية الحب الفرعونية "مروت اك"، والاغاني التي قدمتها من قبل للراحل العظيم سيد درويش، بالإضافة إلي العديد من المفاجآت التي سأقدمها للمرة الأولى بطريقة جديدة وتوزيعات مختلفة على طريقتي". 

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