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رياضة

بمشاركة عبد القادر وتاو، قطر يتقدم على الشمال 0/1 في الشوط الأول

قطر القطري، فيتو
قطر القطري، فيتو

تقدم فريق قطر على ضيفه الشمال بهدف دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

سجل عطا جابر هدف فريق قطر في شباك الشمال في الدقيقة 45+3، وتعرض باباكار سيك حارس مرمى فريق الشمال للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على أحمد عبد القادر في الدقيقة 38.

ويحتل فريق قطر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الشمال في المركز الخامس وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل الشمال أمام قطر

تشكيل قطر ضد الشمال

حراسة المرمى: ساطع العباسي.

خط الدفاع: معتز البسطامي - عبد الله المفتاح - إبراهيم ماجد - عيسى أحمد.

خط الوسط: عطا جابر - كارلينيوس - جاسم أحمد.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - بين مالانجو.

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قطر الشمال الدوري القطري بيرسي تاو احمد عبد القادر

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