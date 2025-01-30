رئيس كينيا: قدرات الهيئة العربية للتصنيع في صالح شعوب المنطقة

تقدم وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، أثناء زيارته للهيئة العربية للتصنيع في 29/1/2025 بالشكر لرئيس الهيئة العربية للتصنيع على هذه الزيارة.

القدرات التصنيعية المصرية

وأضاف في كلمته أن القدرات التصنيعية التي تمتلكها الهيئة وتطورها عبر السنوات يمكن مشاركتها ليس فقط لصالح شعب هذه الدولة العظيمة ولكن أيضا لصالح شعوب المنطقة.

وتابع: "أرحب بالعرض الذي قدمتموه لنا للاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية تحت مظلة الهيئة العربية للتصنيع لصالح الصناعات الكينية".

واستكمل حديثه قائلا: “سيتابع فريقي مع سعادة السفير هنا احتياجات وزارة الدفاع الكينية وسنسعى لإيجاد فرص للتعاون والعمل معا للاستفادة من خبراتكم التي اكتسبتموها عبر سنوات عديدة وكيفية الاستفادة من نقل التكنولوجيا من جانبكم لخلق شراكة لبناء القدرات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الصناعة”.

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