الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تخفيضات تصل إلى 40% على الكتب الخارجية بمعرض القاهرة (صور)

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

 رصدت فيتو خلال جولتها بسابع أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56، تقديم وتوفير الآلاف من نسخ الكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية؛ بداية من الصف الأول الإبتدائى وصولا لصفوف الثانوية العامة.

 ويوفر معرض الكتاب 2025 نسخ من الكتب الخارجية التعليمة لأولياء الأمور بتخفيضات تبدأ من 15% وتصل إلى 40% لجميع المراحل استعدادا لدخول  الفصل الدراسى الثاني. 

مواعيد معرض الكتاب 2025

 ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

 

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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