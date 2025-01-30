الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي للقلب بالتعاون مع المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل التدريبية  التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

 

وحرص الخبراء على إجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدات القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية الطبية العسكرية المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة المجمع الطبى للقوات المسلحة الجمعية المصرية لأمراض القلب كوبري القبة
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية