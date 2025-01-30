القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي للقلب بالتعاون مع المصرية لأمراض القلب

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية.

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل التدريبية التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

وحرص الخبراء على إجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدات القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

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