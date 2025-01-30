هتلر وشكسبير أبرزهم، معرض كتاب الطفل يتيح السير الذاتية لمشاهير العالم بـ10 جنيهات

رفع معرض كتاب الطفل في اليوم السابع من الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شعار كامل العدد، حيث شهدت قاعة 5 وهي المخصصة للأطفال إقبالًا جماهيريًا بشكل ضخم.

وما بين الأجنحة الكثيرة داخل معرض كتاب الطفل رصدت فيتو خلال جولتها الكثير من الإصدارات المتميزة التي تتناول السير الذاتية للعديد من مشاهير العالم فى المجالات المختلفة كالسياسة والفن والأدب.

ومن بين تلك الإصدارات السيرة الذاتية لـ أدولف هتلر،الشاعر وليام شكسبير، الرسام بابلو بيكاسو،المخترع بنجامين فرانكلين، وهيلين، وغيرهم، بسعر يبلغ 10 جنيهات فقط.

معرض كتاب الطفل

وأخذ الأطفال يبحثون عن الكتب التعليمية والترفيهية والثقافية التي يوفرها لهم معرض كتاب الطفل، حيث تتوفر بعض الألعاب الترفيهية المختلفة لإسعاد الطفل المتواجد داخل المعرض وتشغيل بعض الأغاني الخاصة بالأطفال.

كما حرص المشرفون علي جناح الأطفال علي توفير خصومات كبيرة علي بعض الكتب وتقديم الهدايا التي تصل إلى نصف السعر الأصلي.

وشهد الجناح توفير بعض الروايات والقصص والشعر لمساعدة الطفل علي التنمية الثقافية والفنية بطريقة حديثة وبهذه الطريقة استطاع جناح الأطفال داخل معرض الكتاب على رسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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