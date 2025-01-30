الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

يسعى نادي الزمالك بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز يلعب في مركز الجناح الأيسر، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الهجوم وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباريات القادمة.

وكشف مصدر بالزمالك أن النادي يولي أهمية كبيرة لهذا المركز نظرًا للحاجة الملحة لتحسين الأداء الهجومي، خاصة في ظل تراجع مستوى مصطفى شلبي الجناح الأيسر بالفريق.

وقال المصدر: “حتى الآن، يتم التكتم بشكل شديد من قبل مسؤولي الزمالك حول هوية اللاعب المستهدف وجنسيته”.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب من بين الأسماء المميزة التي تتألق في البطولات الأوروبية أو العربية، حيث يبحث النادي عن لاعب ذي إمكانيات عالية وقادر على إحداث فارق مع الفريق في ظل التنافس القوي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للنادي في المنافسات المحلية والقارية، يترقب جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام المقبلة، في انتظار الكشف عن تفاصيل التعاقد مع الجناح الأيسر المنتظر.

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