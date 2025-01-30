الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يسعى نادي الزمالك بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز يلعب في مركز الجناح الأيسر، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الهجوم وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباريات القادمة.

وكشف مصدر بالزمالك أن النادي يولي أهمية كبيرة لهذا المركز نظرًا للحاجة الملحة لتحسين الأداء الهجومي، خاصة في ظل تراجع مستوى مصطفى شلبي الجناح الأيسر بالفريق. 

وقال المصدر: “حتى الآن، يتم التكتم بشكل شديد من قبل مسؤولي الزمالك حول هوية اللاعب المستهدف وجنسيته”.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب من بين الأسماء المميزة التي تتألق في البطولات الأوروبية أو العربية، حيث يبحث النادي عن لاعب ذي إمكانيات عالية وقادر على إحداث فارق مع الفريق في ظل التنافس القوي في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لتدعيم صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للنادي في المنافسات المحلية والقارية، يترقب جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأيام المقبلة، في انتظار الكشف عن تفاصيل التعاقد مع الجناح الأيسر المنتظر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهور الزمالك فترة الانتقالات الشتوية الحالية نادي الزمالك مصطفي شلبي فترة الانتقالات الشتوية شلبي

مواد متعلقة

آخر التطورات في أحدث صفقات الزمالك

الزمالك يقترب من ضم مدافع الجونة خلال الانتقالات الشتوية
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية