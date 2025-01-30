الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

بدء الملتقى الاقتصادي المصري العراقي بحضور رئيسي وزراء البلدين

مصطفي مدبولي ونظيره
مصطفي مدبولي ونظيره العراقي
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انطلقت منذ قليل فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري العراقي، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق.

ويهدف الملتقى إلى بحث فرص الاستثمار المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، واستعراض آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى جلسات نقاشية حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المعنية في الجانبين، في ظل توجه البلدين نحو دعم الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات.

يأتي انعقاد الملتقى في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات جديدة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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