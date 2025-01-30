محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة الدورية للأعمدة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد، قام حي المنتزه أول بأعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت ️صيانة ٣٠ كشاف ليد و٥٥ كشاف صوديوم بشارع خالد بن الوليد وشارع عقل باشا من ش مصطفي كامل.

وواصل حي المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب ٢ ترانس و٥ كشافات صوديوم وصيانة بورن إضاءة وإنارة ٧ كشافات صوديوم بشارع مسجد ابو بكر الصديق وخلف التأمين الصحي بطوسون فضلا عن إنارة ٧ كشافات ليد بشارع ٦ ومتفرعاته من شارع ٢٥ بحرية بطوسون بالإضافة إلى إنارة ١٥ كشاف ليد بشارع مسجد الحق من شارع ٣٠ وكذا إنارة ٢٥ كشاف ليد بمنطقة الصفا والمروة.

ونفذ حي شرق أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة ٢٥ كشاف صوديوم بقرية أبيس الأولى وكذا إنارة ٧ كشافات آخر نزلة أبو سعدة وكذلك إنارة عدد ٤ كشافات بشارع مصعب بن عميرة عزبة سلام فضلا عن إنارة ٣ كشافات بالشارع الرئيسي عزبة سلام بالإضافة إلى إنارة ٢ كشاف بشارع محطة السوق أمام رقم ٥ وكذا إنارة ٣ كشافات ليد بشارع عدلي يكن و٢ كشاف صوديوم.

بينما قام حي وسط بأعمال صيانة الأعمدة والكشافات بمحيط محكمة محرم بك وشارع محسن بمحرم بك،بالإضافة الي صيانة الأعمدة والشبكة الهوائية داخل حديقة الشلالات البحرية.

وكثف حي العجمى أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق الحي شملت تركيب كشاف ليد بشارع عبد الحميد الطلخاوي وصيانة عطل بلوحة التحكم المغذية لأعمدة الإنارة العامة بالوصلة أمام مكتبة الشامي باتجاه شارع الحديد والصلب بمنطقة أبو يوسف، فضلا عن رفع كفاءة الإنارة العامة بشارع قرية المهندسين بالكيلو 27 على الطريق الساحلى.

ونفذ حي العامرية ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة الشبكات بمنطقة الناصرية الجديدة وش البحوث، فضلا عن صيانة الكشافات بشارع فاطمة الزهراء بالكينج.

وشهد حي العامرية أول أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت تركيب عدد ٢ كشاف بمنطقة عبد القادر بحرى وكذا صيانة البرن والشبكة الهوائية بنجع مفتاح بالإضافة إلى تركيب عدد ٥ كشافات بمساكن الضباط وتركيب عدد ٢ كشاف بمخزن الزيت وكذلك تركيب ٥ كشافات بمنطقة الهجانة.

وواصل مركز ومدينة برج العرب أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة شملت صيانة ٢ برن بنجع الأفراد قبلى وكذا صيانة ٦ كشافات بنجع الأفراد قبلى بالإضافة إلى صيانة ٣ كشافات بعزبة حميد وعدد ٢ كشاف بمنطقة مجمع الخدمات وكذلك صيانة كشاف بشارع الكنيسة قرية بهيج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.