الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

بينها البورصة، خبير يحدد الاستثمار الآمن والاكثر ربحا في مصر

حسام الغايش والبورصة،فيتو
حسام الغايش والبورصة،فيتو

قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أن الاستثمار في عام 2025 يعتمد بشكل كبير على احتياجات المستثمرين، وأهدافهم المالية، ومدى تحملهم للمخاطر  بشكل عام.

 واشار إلى انه يمكن تقسيم خيارات الاستثمار إلى قنوات آمنة وأخرى أكثر خطورة، وكل منها له مميزاته، وهم: 

أفضل أدوات وقنوات الاستثمار الآمنة في 2025

  • ٠السندات الحكومية ( اذون الخزانة ).

   - تعتبر من أكثر الأدوات أمانا.

   - توفر عائد ثابت ومستقر.

   - مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون الحماية من المخاطر على الربح العالي.

  •  الودائع البنكية وشهادات الادخار 

   - تقدم معدلات فائدة محددة مسبقًا.

   - سهلة التسييل وقليلة المخاطر.

   - مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن أمان عال لعائداتهم.

   - تدار بواسطة خبراء في الاستثمار.

   - توفر تنويعا للاستثمارات مما يقلل المخاطر.

  •  الذهب والمعادن النفيسة

   - وسيلة لحماية الأموال من التضخم.

   - تعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

  •  العقارات

   - توفر أمانا  نسبيا وخاصة في المواقع ذات الطلب العالي.

   - يمكن أن تجمع بين الدخل الدوري (الإيجارات) وزيادة رأس المال (ارتفاع قيمة العقار).

الاستثمار في البورصة 

وأشار الغايش  إلى  أهمية البورصة في الاستثمار في 2025 لافتا  إلى أن  البورصة يمكن أن تشكل جزءا مهما من محفظة الاستثمار، خاصة مع تزايد أعداد الشركات المدرجة والنمو في الأسواق المالية العالمية وايضا مع احتمالية خفض اسعار الفائدة بوتيرة اقل من المتوقع عالميا ومحليا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. 

وتابع، أن من  مميزات الاستثمار في البورصة فهى 

  1. إمكانية تحقيق أرباح عالية

     - من خلال ارتفاع أسعار الأسهم أو توزيعات الأرباح.

  2 تنويع المحفظة الاستثمارية 

     - الاستثمار في شركات من قطاعات مختلفة يوفر مرونة وتنويعًا.

  3.سيولة عالية 

     - يمكن شراء وبيع الأسهم بسهولة مقارنة بالعقارات أو الاستثمارات طويلة الأجل.

  4. دعم الاقتصاد المحلي 

     - الاستثمار في البورصة يساهم في دعم نمو الشركات الوطنية.

وتابع، إنه للمستثمر المحافظ  التركيز على الأدوات الآمنة مثل السندات والودائع، وللمستثمر المتوازن  مزيج من الأسهم، السندات، وبعض العقارات.

وقال، انه بالنسبة للمستثمر المغامر  لابد من زيادة حصة الأسهم والشركات الناشئة في المحفظة، واخيرا الاستثمار الناجح يعتمد على البحث الجيد، استشارة الخبراء، ومتابعة الأسواق بانتظام

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