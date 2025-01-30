الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

آخر التطورات في أحدث صفقات الزمالك

أحمد حسام
أحمد حسام

 يستعد نادي الزمالك للإعلان عن تعاقده مع أحمد حسام، مدافع الجونة، لمدة 4 مواسم ونصف، ليعزز خط دفاع الفريق.

الصفقة جاءت بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش المالية البسيطة لإتمام الاتفاق بشكل رسمي.

أحمد حسام  يعتبر من أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، أظهر مستوى مميزًا مع فريقه الجونة، مما دفع الزمالك للتعاقد معه لتعزيز الدفاع بعد رحيل بعض اللاعبين.

تعتبر هذه الصفقة إضافة قوية للزمالك في ظل سعيه للحفاظ على استقرار خط دفاعه وتحقيق التوازن في صفوف الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

 

يتمتع أحمد حسام  بقدرات دفاعية مميزة، إضافة إلى تمركزه الجيد في الملعب، مما يجعله خيارًا مثاليًا  للمدير الفني للزمالك كريستيان جروس.

ينتظر جمهور الزمالك الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بعد التوصل للاتفاق المالي الأخير بين الطرفين، ليصبح أحمد حسام إضافة جديدة للقلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية.

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