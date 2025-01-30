الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع نسبة الوفيات 4.4% خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،فيتو

 كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بلغ (610) آلاف خلال عام 2024، مقارنة بـ  (583) ألفا عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%).

 

عدد الوفيات خلال 2024

 وبلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 شخص من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023، والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.

جاء ذلك طبقا  لتقرير عن مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024.

 

مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس

 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “إننا نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الاحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن، فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي احتياجات عدد السكان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معدل الوفيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء السكان الزيادة السكانية عدد الوفيات خلال 2024

مواد متعلقة

مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية