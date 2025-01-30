الإحصاء: ارتفاع نسبة الوفيات 4.4% خلال 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بلغ (610) آلاف خلال عام 2024، مقارنة بـ (583) ألفا عام 2023 بارتفاع قدره (27) ألف متوفى وبنسبة (4.4%).

عدد الوفيات خلال 2024

وبلغ معدل الوفيات (5.7) لكل 1000 شخص من السكان بارتفاع طفيف قدره (0.2) لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الوفيات لعام 2023، والذي بلغ (5.5) لكل 1000 من السكان.

جاء ذلك طبقا لتقرير عن مؤشرات المواليد والوفيات والزيادة السكانية الأولية لعام 2024.

مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “إننا نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الاحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن، فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي احتياجات عدد السكان”.

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