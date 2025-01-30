الخميس 30 يناير 2025
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بنها للصناعات الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع روس أتوم الروسية لتطوير قدرات التصنيع

توقع مذكرة تفاهم
توقع مذكرة تفاهم مع روس أتوم الروسية
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وقعت شركة بنها للصناعات الإلكترونية “مصنع 144 الحربى” مذكرة تفاهم مع شركة روس أتوم الروسية بهدف تطوير قدرات التصنيع المدنى، وذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى للشركات والوحدات التابعة بضرورة الانفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والعالمية لإدخال أحدث التكنولوجيات المعمول بها حول العالم فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.


وأكد المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، أهمية هذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مع (روس أتوم) تمثل خطوة تحويلية في العمل نحو الإرتقاء بقدرات الشركة الإنتاجية وذلك من خلال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة.

خطة عمل شاملة لتطبيق تقنيات التصنيع المدني

 

وأوضح "العباسى" أنه بموجب هذا التعاون، سيتم وضع خطة عمل شاملة لتطبيق تقنيات التصنيع المدني المتقدمة بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد الأولويات للمشاريع المستقبلية بين شركتي بنها للصناعات الإلكترونية وروس أتوم، وتشمل هذه المجالات التركيز على تعزيز كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا، وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أوضح مراد أصلانوف مدير مكتب روس أتوم في مصر أن شركته هى المنفذ الرئيسى لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دمج أحدث التقنيات الروسية في عمليات إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، مما يعزز الكفاءة بشكل كبير ويزيد من الابتكار داخل قطاع التصنيع المدني، وأعرب "أصلانوف" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، كما أعرب عن تمنياته بتحقيق شراكة إستراتيجية ناجحة من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين.

 

احتياجات القوات المسلحة  من مختلف الأنظمة الإلكترونية


الجدير بالذكر أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة  من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جدا -  الميكروويف - المحطات اللاسلكية  - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد  - محطات الإعاقة الإلكترونية )، هذا فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية  - الحاسبات الشخصية – التابلت - عدادات الكهرباء المسبقة الدفع والذكية - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض باستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED  وLCD ).

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التكنولوجيات التكنولوجيا التعاون المشترك الدولة للإنتاج الحربي تحسين جودة المنتج
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