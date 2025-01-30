الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

إهداء تيشيرت مانشستر سيتي لـ هاني أبوريدة

هاني أبوريدة، فيتو
هاني أبوريدة، فيتو

أهدى عبد الله النعيم رئيس إحدى الشركات الإنجليزية، هاني  أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة،  تيشرت نادي مانشستر سيتي بتوقيع لاعبي الفريق، في حضور عمرو الحلواني نجم الأهلي السابق والمخرج التلفزيوني أحمد سعيد في ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي.

فيما أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل تقديم الصفقات الجديدة للفريق لموعد لاحق بعد الحريق الذي اندلع أمام ملعب الاتحاد قبل مباراة كلوب بروج التي أقيمت أمس في منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

 

بيان رسمي لمانشستر سيتي 

وقال مان سيتي في بيان رسمي: يستطيع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أن حريقًا اندلع في أحد أكشاك البضائع الخارجية، الواقعة بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي.

وأضاف البيان: تتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث وتم إخماد الحريق الآن. إن سلامة جميع الحاضرين في المباراة الليلة هي أولويتنا القصوى، وبالتالي تم إلغاء جميع الأحداث المخطط لها لاستقبال المدرج الغربي، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد، ومن بينهم عمر مرموش، ووصول الفريق الأول.

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