بدء جلسة المباحثات الموسعة، المصرية العراقية، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة.

رئيس الوزراء يصل العراق لترؤس اجتماعات لجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

ولدى وصول رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى مقر قصر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كان في استقباله محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانب العراقي، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر والعراق، واستعراض حرس الشرف من الجانب العراقي.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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