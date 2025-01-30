الإسكان تمنح الجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروعات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عددٍ من الأعضاء بالحضور الفعلي والعدد الآخر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظرًا للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.

وتطبق هذه التيسيرات على قطع الأراضي غير الملغاة فقط، وفي حالة سداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو الجهاز "إن وجدت"، ولا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

جاء ذلك تلبية لطلبات عددٍ من الشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري "مختلط"/ خدمي/ ترفيهي/ نوادي/ جامعات /...) للموافقة على منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات عمل ومشروعات قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام 2024، والتي شملت مشروعات سكنية تم وجارٍ تنفيذها، والمساهمة في طرح وتنفيذ عمليات نظافة وتطوير بعدة مدن، وكذا مساهمة القطاع في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه في إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة، ساهم قطاع التنمية والإنشاءات في طرح وتنفيذ وحدات سكنية ذات مستوى تشطيب جيد للمواطنين محدودي الدخل والشباب، ووحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز للمواطنين متوسطي الدخل، بجانب الوحدات السكنية بمستوى فوق المتوسط والفاخر، ووحدات بديل العشوائيات.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد وزير الإسكان على مواصلة التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.



وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، أن القطاع ساهم في طرح تنفيذ وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل)، في عدد ۱۹ مدينة جديدة بمساحات تتراوح من (75م2: 90م2) للوحدة، مقسمة إلى ٥٠٠٩٥ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و٢٤٢٥٤٢ وحدة جاري تنفيذها، و98 ألف وحدة جاري طرح تنفيذها.

وأضاف المهندس كمال بهجات، أنه بالنسبة لمحور الإسكان المتوسط، فقد ساهم القطاع في طرح وحدات بالعديد من المشروعات منها مشروع (سكن مصر - سكن لكل المصريين "محور متوسطى الدخل" - الإسكان ذي الطابع الحديث والمميز) في عدد ۱۹ مدينة جديدة بمساحات تتراوح من (١٠٠م2: ١٥٠م2) للوحدة، وتشمل ٩٥٠٤ وحدات تم الانتهاء من تنفيذها، و٤١٧٢٠ وحدة جاري تنفيذها، و50000 وحدة جاري طرح تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.