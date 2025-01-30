شعراء إسبان يشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك إسبانيا في الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (23 يناير - 5 فبراير)، الذي يقام هذا العام تحت شعار ”اقرأ... في البدء كانت الكلمة“، في مركز مصر الدولي للمعارض، حيث يتميز البرنامج الثقافي للمعرض بالتنوع وذلك بمشاركة 1345 ناشرًا من 80 دولة.

وأشار بيان لسفارة اسبانيا بالقاهرة اليوم أنه فيما يتعلق بمشاركة الشعراء الإسبان، فإن من المقرر أن يشارك كل من يولاندا كاستانو وميجيل رودريجيز مونتافارو في أمسية شعرية يوم الخميس 30 يناير في الساعة 18:00 مساءً.

ورشة عمل لقراءة الشعر

كما سيعقدان ورشة عمل لقراءة الشعر بعنوان "تقدير الشعر. التعددية اللغوية في إسبانيا: الثقافة والأدب"، والتي ستقام في مقر معهد ثرفانتس بالقاهرة يوم الأحد 2 فبراير في الساعة 19:00، وسيقدمان فيها الشعر باللغة الإسبانية ولغات أخرى في شبه الجزيرة من أجل اكتشاف سحر اللعبة الشعرية والمؤلفين الغير معروفين على نطاق واسع وأشكال التعبير التي يمكن استخدامها في الإبداع الأدبي.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك الإسباني فرانسيسكو سولير يوم السبت 1 فبراير، الساعة 12:00 ظهرًا، في ندوة المائدة المستديرة ”تجارب ثقافية“، والتي ستتناول الشعر اليوم وتحدياته، وكذلك ستشارك يوم الأحد 2 فبراير، الساعة 12 ظهرًا، في إطار البرنامج نفسه، الكاتبة الشهيرة باتريسيا ألمارسيغي في ندوة بعنوان ”العالم في عيون إسبانية“.

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك الشاعرة والمعلمة ماريا إليسا رويدا انطباعاتها في اليوم نفسه، في الساعة 14:00 ظهرًا، في محاضرة بعنوان ”الشعر بين الشرق والغرب، الجذور والهوية"“.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

والجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويحضره سنويًا حوالي مليوني شخص.

ومع مرور أكثر من 50 عامًا على انطلاقه، فإنه يمثل فرصة فريدة لتقوية الروابط الثقافية وتعزيز التفاهم المتبادل من خلال الأدب والقراءة بين مختلف الشعوب.

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