الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القبض على أحمد أمين ضمن أحداث مسلسل "النص" برمضان 2025

أحمد أمين
أحمد أمين

 تشهد أحداث مسلسل “النص” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين القبض عليه، بعد تعديه على أحد جنود الاحتلال في هذه الفترة التي تدور فيها أحداث العمل.

 ويواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسل “النُص” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي، وخاصة أن مشاهد العمل تدور في فترة زمينة معينة، وتحتاج لديكورات هذه المرحلة.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع منصتى “يانجو بلاي ومنصة  watch it” على عرض العمل خلالهما بالسباق الرمضاني لعام 2025.
 

 

تفاصيل مسلسل النص

 ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال في هذه الفترة، بمشاركة بعض الأعضاء، إلى أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

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