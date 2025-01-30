الزمالك يقترب من ضم مدافع الجونة خلال الانتقالات الشتوية

اقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم فريق الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، استعداداته للقاء بيراميدز المقرر له غدا الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الجونة برباعية في الدوري الممتاز

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة.

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