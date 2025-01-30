القابضة للمطارات: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030

تستهدف الدولة المصرية تحسين منظومة المطارات المصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية لتواكب أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على تعظيم تجربة المسافرين وزيادة السعة الاستيعابية بما يواكب خطط الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا، هذا وتتجه الدولة المصرية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات.

وتهدف رؤية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى زيادة حركة الركاب في المطارات المصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 مقابل 66.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024، هذا ومن المتوقع أن تتصاعد الطاقة الاستيعابية للمطارات سنويا، لتصل إلى 72.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة كمحور رئيسي للسفر طويل المدى في إفريقيا.



وتسعى الشركة القابضة إلى تحويل المطارات المصرية إلى مركز طيران مستدام وعالمي يجمع بين التراث العريق والخدمات المبتكرة لتصبح بوابة مصر الأولى في إفريقيا.

وتشمل هذه الرؤية:

-إدارة المطارات وخدمات الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة والابتكار

-استخدام أساليب تشغيل ديناميكية لتجربة سفر سلسة وممتعة واستثنائية للمسافرين.

-مبادرات استراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)

وضع مصر على الخريطة العالمية كمركز للتميز في عالم الطيران (المطارات والملاحة الجوية) عن طريق:

-افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي بالقاهرة، تعظيم دور المكتب في خدمة وتطوير قطاع المطارات في دول شرق ووسط وجنوب إفريقيا، بما يعزز مكانة مصر الريادية ويقوي العلاقات مع دول الجوار والدول ذات الصلة.

-التواجد على الساحة العالمية والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات ذات العلاقة بالمطارات، بالإضافة إلى إبراز القدرات البشرية المصرية.

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