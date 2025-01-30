الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1097 شاحنة و90 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 627 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 470 شاحنة و24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وسينا بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Alcudia Express،Golden ID  ، NEW SPIRIT وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 2300 طن بضائع و186 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2443 راكب بموانيها.
 

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