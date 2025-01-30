تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1097 شاحنة و90 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 627 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 470 شاحنة و24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة وسينا بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Alcudia Express،Golden ID ، NEW SPIRIT وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 2300 طن بضائع و186 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2443 راكب بموانيها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.