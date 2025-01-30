الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس جمهورية كينيا الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فخامة الرئيس دكتور" ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، ووفد  كينيا رفيع المستوى، يرافقه مهندس " شريف مجدي الشربيني" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وخلال اللقاء، تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية كينيا الشقيقة، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في أفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة لكافة مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ كافة المشروعات التنموية بجمهورية كينيا الشقيقة إحدى دول حوض النيل.

وخلال تفقده، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب رئيس جمهورية كينيا الشقيقة  علي اعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة  بمنتجات الهيئة من المركبات المدرعة وناقلات الجنود وسيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات  ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة وغيرها من المنتجات الحديثة.

جمهورية مصر العربية  الشقيقة

وأكد حرص بلاده  تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع  جمهورية مصر العربية  الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة  لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات  ذات محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن تقدير جمهورية كينيا الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خصوصًا في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية.

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