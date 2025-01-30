الخميس 30 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

استقرت أسعار الزيت، اليوم الخميس 30 يناير 2025، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية.

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ جاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.9 جنيه، ليتراوح من 65 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.9 جنيه، ليتراوح من 81 جنيهًا إلى 101 جنيه للتر.

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 120 جنيها للتر

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

سعر زيت الذرة بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة نحو 105.7 جنيه، ليتراوح من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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الزيت اسعار الزيت سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة أسعار الزيت المكرر اسعار زيت الصويا

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