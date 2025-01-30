الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، حفل توقيع ديوان "سكر برة" بجناح المركز القومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

يشارك المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بتقديم برنامجه بجناح الطفل في سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة ٥٦، والتي تقام تحت شعار "في البدء كان الكلمة"، وذلك اليوم الخميس ٣٠ يناير، وتتضمن الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:
حفل توقيع ديوان "سكر بره" ولقاء مع الأطفال الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، الطفل المبدع ساجد عبد الفتاح والطفلة المبدعة چينا منير، يدير اللقاء الشاعر عبد الزراع.
لقاء مع رئيس تحرير "مجلة الفردوس" الدكتورة هدى حميد.
برنامج "حكايات الانتصار" مع الدكتور مصطفى غنايم.
ورشة حكي "حكايات من بلادي" مع الباحث حسن الحلوجي.
ورشة "حكي بالعرائس" مع الفنانة نيرڤانا محمد.
"ندوة علمية" تقدمها د.ضحى عبده مقدمة من المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.
برنامج "تكريم مسيرة" ويكرم الكاتب الراحل عبد التواب يوسف بحضور الإعلامي عصام يوسف، الدكتورة ليلي يوسف.
كما يتم تقديم مجموعة من ورش الفنون التشكيلية منها:
ورشة "ماسك بابا نويل".
ورشة "قلادة فرعونية".
ورشة "رسم على الوجه".
ورشة "ألعاب ورقية".
كما يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض الفنية منها:
عرض لفرقة الحديقة الثقافية الاستعراضية "بنات وبس".
عرض "عرائس ماريونت".
عرض "الكلاون".
 

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