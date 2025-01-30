الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

الحقوا خزنوا باقي ساعات، قطع المياه عن هذه المحافظة لمدة 8 ساعات، اليوم

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة، اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025.

وأشارت إلى أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، نتيجة تنفيذ أعمال إصلاح بخط طرد محطة مياه بني عامر المرشحة.

 

تدبير الاحتياجات اللازمة

ودعت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لضمان استمرار الأنشطة الخدمية دون تأثر.

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الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انقطاع المياه مركزي مغاغة والعدوة
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