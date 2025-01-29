الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

زيادة تحويلات المصريين بالخارج، الحكومة تطرح مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز ثقة المواطنين في استقرار سعر الصرف وقوة القطاع المصرفي، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة التحويلات.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بدأت تنفيذ عدد من المبادرات لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار داخل مصر، من بينها برنامج "بيت الوطن" الذي يوفر أراضي للمغتربين، ومبادرة "بيتك في مصر" التي تتيح وحدات سكنية، بالإضافة إلى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بتسهيلات جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإقبال الكبير على هذه البرامج يعكس رغبة المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على طرح مزيد من الحوافز والمشروعات الاستثمارية التي تلبي احتياجاتهم، بهدف تعزيز دورهم في دعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن مصر تجاوزت مرحلة اقتصادية صعبة، ومع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من المتوقع أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.

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