الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يزور العراق غدا، مصر تعزز حضورها في مشاريع إعادة الإعمار

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار إلى أنه سيرافقه في الزيارة عدد من الوزراء في قطاعات مختلفة، لمناقشة ملفات التعاون مع نظرائهم في العراق، حيث سيتم بحث مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة. كما سيتم استعراض مشروعات الربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، لا سيما في مجالات النقل والبنية التحتية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الشركات المصرية سيكون لها دور قوي في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الإنشاءات والتنمية.

كما أشار مدبولي إلى أن الزيارة ستشمل مناقشات سياسية مع نظيره العراقي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن مصر حريصة على تعزيز استقرار العراق والمساهمة في نهضته الاقتصادية.

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