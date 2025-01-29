الأربعاء 29 يناير 2025
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عقارات

368 ألف جنيه سعر متر المحال التجارية فى مزاد علني بأكتوبر الجديدة

مزاد علني, فيتو
مزاد علني, فيتو

عقد جهاز  مدينة ٦ اكتوبر الجديدة  جلسة مزاد علني بمقر الجهاز لبيع ١١ محل تجاري و١ صيدلية، وتقع هذه المحال بقطاع( أ )غرب المطار وقطاع ( د ) زهراء اكتوبر الجديدة (٨٠٠ فدان ) سابقا وقطاعي (ب) و(ق) ربوة اكتوبر (ابني بيتك) سابقا  بمساحات تتراوح من( ١٣م٢) إلى (١٠٠م٢) بما يلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال الصغيرة ويعزز النشاط التجاري بالمدينة.

 شهدت الجلسة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين والمتابعين ما يعكس أهمية هذه الأنشطة في دعم الحراك الاقتصادي.
رحب المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز في مستهل الجلسة بالحضور مشددًا على أهمية الاستثمار في القطاع العقاري باعتباره من المحركات الأساسية لتنمية المدن الجديدة. وأكد أن الاستثمار العقاري لا يسهم فقط في تعزيز فرص العمل ورفع مستوى الدخل للأفراد بل يساهم أيضًا في توفير بيئة حضارية شاملة تلبي احتياجات المواطنين مما يدعم رؤية الوزارة في تطوير المدن الحديثة. حيث دارت الجلسة في جو مليئ بالمنافسة الشريفه بين المواطنين للوصول الي اهدافهم لتحقيق حلم اقامة مشروعات والاستثمار بها.
وتم اختتام الجلسة بإعلان نتائج المزاد حيث تم بيع ( ١١) محلًا تجاريًا  بقيمة إجمالية للاستثمارات بلغت نحو ( ٤٨٠٨٥٠٠٠ )  مليون جنيه  وبلغ سعر المتر للمحال التجاريه نشاط حدايد وبويات ٣٦٨ الف جنيها مصريا مما يعكس حجم التفاعل والحرص من جانب المستثمرين. 
كما أوضح رئيس الجهاز ان هذا المزاد خطوة إضافية ضمن سلسلة مزادات مرتقبة سيعلن عنها الجهاز مما يعزز من فرص الاستثمار ويوفر خدمات متعددة تلبي احتياجات سكان مدينة ٦ اكتوبر الجديدة دعمًا لرؤية المدينة في تحقيق تنمية حضارية متكاملة.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والإدارية بالمدن الجديدة للبيع بنظام المزاد العلني.


ويطرح جهاز مثلث ماسبيرو ومنطقة مجرى العيون عدد من الوحدات التجارية بمساحات تتراوح ما بين 26 إلى 132 مترا مربعا بمشروع روضة السيدة وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 25 فبراير المقبل.

موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 (سكن لكل المصريين 5)، بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

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استثمار العقارى المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية زهراء أكتوبر الجديدة
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