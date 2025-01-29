رئيس الوزراء: الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية فور الانتهاء من دراستها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الحزمة قيد الدراسة حاليًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لضمان توفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة، وذلك وفقًا للخطط التي يتم إعدادها بعناية لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين.

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