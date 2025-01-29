مجلس الوزراء: لا صحة لتقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين في الدولة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تصدر أي قرار بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

وأوضح أن الحزمة الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

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