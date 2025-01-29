الأربعاء 29 يناير 2025
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جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثالث في مهرجان "إبداع"

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث والميدالية البرونزية  في مهرجان إبداع في نسخته الثالثة عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 41 جامعة ومعاهد خاصة، في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجاءت مشاركة جامعة كفر الشيخ فى مسابقة إبداع 13 تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

  • رئيس الجامعة يهنئ فريق دوري المعلومات الثقافية

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق دوري المعلومات الثقافي بالجامعة على فوزه بالمركز الثالث، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلبة  المتفوقين النابغين والمبدعين في شتى المجالات وخاصة الموهوبين منهم، مضيفًا أن مهرجان إبداع أصبح واحدًا من النوافذ المهمة لعرض مواهب الشباب من مختلف الجامعات المصرية، وتنمية قدرات المبدعين منهم، وهو ما يجعل المهرجان بداية الطريق لرحلة صعود تلك المواهب للأضواء.

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وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام الجامعة وحرصها على تلبية احتياجات الطلبة الموهبين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، إيمانا بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، معربًا عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة كفر الشيخ في مختلف المسابقات والمهرجانات.

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