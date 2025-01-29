متى يشعر المواطن بتحسن أحواله المعيشية؟ رئيس الوزراء يجيب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تجاوزت مرحلة شديدة الصعوبة وسيكون هناك تحسن ملحوظ في الأحوال المعيشية خلال العام الجاري 2025 نتيجة إجراءات الاصلاح الاقتصادي، ما لم يطرأ أي تطورات أو ظروف وأزمات بالمنطقة.

وتابع “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: "مع استقرار الأوضاع ستعود إيرادات قناة السويس لطبيعتها، وبالطبع نشير لمدى استقرار سعر الصرف مع عودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية".

وأشار إلي وجود آلية لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وهناك مسودة لمشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال تم مناقشتها قبل عرض القانون بصورة نهائية الأسبوع المقبل.



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