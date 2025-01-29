بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطورات ملف الطروحات الحكومية وإبرام الصفقات الكبرى بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.

وأكد “مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العروض التي وصلتنا لبيع الأصول أو لإتمام الصفقات غير مناسبة.

وأكد رئيس الوزراء: لن نشرع في أي صفقة طالما أن هذا لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصول.

وبشأن الاكتشاف البترولي في خليج السويس، أوضح: حجم الاكتشاف 8 ملايين برميل، ويفتح آفاقًا في منطقة كنا نعتبرها متقادمة وبها آبار أخرى ويعيد صياغة هذه المنطقة مع أمل بوجود اكتشافات جديدة.

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