أجندة ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب بيومه السابع

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم السابع للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم الخميس 30 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

القاعة الرئيسية

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "مستقبل علوم الصيدلة" يشارك فيها: د. خالد مصيلحي - د. سامر رفاعي - د. عبد الناصر السنجاب تدير الندوة الإعلامية هدى عبد العزيز.

الساعة: ٢ ظهرا، ندوة "دور فاطمة المعدول في حركة نشر كتب الأطفال في مصر" يشارك فيها: أمينة النقاش - داليا إبراهيم - عبده الزراع - د. نادية الخولي، تدير الندوة: د. صفية إسماعيل.

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "إنسانيتنا هي المشكلة" مع د. علي حرب (لبنان)، يدير اللقاء: الكاتب الصحفي محمد شعير.

الساعة ٦ مساء، ندوة "استراتيجيات مواجهة القضايا المجتمعية" يشارك فيها: د. إيناس الجعفراوي - د. سامح المحمدي - د. الشيماء علي - د. هند نجيب، تدير الندوة: د. هالة رمضان.

القاعة الدولية

الساعة: ١٢ ظهرًا، ندوة "۱۲۰ عاما (مصر - رومانيا)" يشارك فيها: أوليفيا تو درین - د. لورا سيتارو، تدير الندوة الإعلامية هالة الحملاوي.

الساعة: ٢ ظهرا ندوة "Kiss of my soul" يشارك فيها: د. سارة حواس - Sudipto Chaterjee، يشارك ويدير الندوة: أحمد الشهاوي.

الساعة: ٣,٣٠ عصرا، ندوة "واقع صناعة النشر في سلطنة عمان" يشارك فيها: سمية اليعقوبي (دار الفلق) - مازن حبیب دار) (نثر) - د. ناصر البدري (دار عرب)، يدير الندوة: خليفة الزيدي.

الساعة: ٥ مساءً، ندوة "أثر الثقافة العمانية في الشرق الأفريقي" يشارك فيها: د. سليمان المحذوري - د. محسن الكندي، يدير الندوة يحيى رياض يوسف.

الساعة: ٦ مساءً. ندوة "الهند خلاصات تجربة الصعود الاقتصادي" يشارك فيها (السفيرة) C.sushma - السفيرة هية المراسي، تدير الندوة: الإعلامية ريهام إبراهيم.

قاعة المؤسسات

الساعة: ١٠,٣٠ صباحًا، ندوة "الروح الرياضية للبيئة التنافسية ودورها في بناء المواهب" يشارك فيها: أحمد بكري - إنجي يحيى - كريم رمزي - نجوى مصطفى - النائبة هادية حسني تشارك وتدير الندوة: د. رحاب الفخراني (مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة).

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "نهر النيل: تاريخ ممتد" يشارك فيها: د. خالد محمد إبراهيم وصيف وزارة الموارد المائية والري) يدير الندوة د. محمد يوسف.

الساعة ١٢ ظهرا: لقاء تعريفي بصيغة ديزي لقراءة الكتب د. أحمد السعيد - د. عاطف عبيد د. مينا رمزي - د. هشام عزمي - م. وائل همام، تدير الندوة: رشا عبد المنعم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

الساعة: ٢,٣٠ ظهرا، ندوة "لغات الأقليات وهيمنة اللغات الأجنبية" يشارك فيها: د. رشا كمال - د. سيد رشاد - د. عمر عبد الفتاح - د. محمد الجبالي، يدير الندوة د. حسين محمود (المجلس الأعلى للثقافة)

الساعة: ٥ مساءً، المائدة المستديرة الرابعة "ذاكرة الوطن" يشارك فيها؛ المثال: د. أحمد عبد العزيز - الناقدة: د. هبة الهواري.

الصالون الثقافي

الساعة: ١٢ ظهرا، ندوة "الفنان شكري سرحان (مئوية ميلاد)" يشارك فيها: سامح فتحي - عصام زكريا - محسن سرحان، تدير الندوة: الإعلامية دينا شرف.

الساعة: ٢ ظهرا، ندوة "رباعية الإسكندرية" لـ لورانس داریل، يشارك فيها: عزة كامل - محمد إبراهيم طه، يدير الندوة شعبان يوسف.

الساعة: ٤ عصرا، ندوة "ثقافتنا في: السعودية - تونس" يشارك د. آمنة بوخمسين (السعودية) - رشيد الذوادي (تونس)، يشارك: د. فاطمة الأخضر (تونس) - د. منصور الدعجاني (السعودية)، يدير الندوة: الإعلامي علاء أبو زيد.

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