رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف بترولي جديد بخليج السويس

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستجدات التعاون مع صندوق النقد الدولي، قائلا: “نسير بصورة جيدة مع صندوق النقد الدولي وجمعني على هامش المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي لقاء ودي مع مديرة الصندوق”.

كشف بترولي جديد

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وزير البترول أبلغه بكشف جديد في خليج السويس في مجال الزيت يفتح الأمل لهذه المنطقة وسيكون هناك اكتشافات بترولية جديدة بالمنطقة.



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