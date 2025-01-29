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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025 في عمان

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في عمان، فيتو

ننشر سعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم الاربعاء وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بـ 33 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 31 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  29 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 25 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

 

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

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