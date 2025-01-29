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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج وعيد الشرطة وثورة يناير

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصر قيادةً وشعبًا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.

كما هنأ رئيس الوزراء رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، مشيدًا بتضحياتهم وجهودهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن التاريخ سيظل شاهدًا على بسالتهم وعطائهم المستمر من أجل حماية الدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، قدم مدبولي التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، متمنيًا أن تحمل الأيام المقبلة مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر، وأن يحقق الوطن طموحاته في التنمية والاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة مستمرة في مسيرتها التنموية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لصالح جميع المواطنين.

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الاستقرار الاقتصادي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية ذكرى الإسراء والمعراج مجلس الوزراء

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