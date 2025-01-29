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أخبار مصر

مدبولي: نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري خلال منتدى دافوس 2025

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشاركة المصرية في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" عكست نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنتدى شكل فرصة مهمة لعرض جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأوضح “مدبولي”، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه لمس خلال مشاركته في المنتدى تفاؤلًا واسعًا من جانب المستثمرين والمسؤولين الدوليين بشأن الخطوات التي تتخذها مصر لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية تناولت فرص الاستثمار في مصر، والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشاركته في عدد من الفعاليات الرئيسية ضمن أجندة المنتدى كانت فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل التعاون لمواجهتها، مؤكدًا أن مصر تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاهتمام الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية يعكس الثقة في قدرة الدولة على تحقيق نمو قوي ومستدام خلال الفترة المقبلة.

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