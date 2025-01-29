مدبولي: مصر مستمرة في جهودها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مصر تواصل جهودها الجادة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات الإنسانية للقطاع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بدء سريان الاتفاق يعد شهادة قوية على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة لتحقيق التهدئة في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة لن تدخر جهدًا في مواصلة العمل مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار.

وفي هذا السياق، نوه مدبولي إلى مشاركته في فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة تحت مظلة "صندوق تحيا مصر"، والتي تحمل شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، موضحًا أن القافلة تضم شاحنات محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب سيارات إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية، بهدف توفير الدعم والإغاثة العاجلة لأهالي القطاع.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة عبر جهود الوساطة والدعم الإنساني.

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