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ثقافة وفنون

بن شرقي وزيزو وإمام عاشور وكزبرة، مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (خاص)

بن شرقي وإمام وزيزو
بن شرقي وإمام وزيزو

مفاجأة غير متوقعة، ينتظرها، جمهور ومحبو الفنان رامز جلال، في برنامج مقالبه، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان، بمشاركة العديد من نجوم الفن والكرة.

 

في هذا السياق، تواصلت “فيتو”، مع أحد المصادر، من داخل برنامج رامز جلال، الذي يتم تصويره الآن، بفكرة جديدة، رفض ذكرها، لحين ظهورها للجمهور.

وعلى الجانب الآخر، كشف المصدر، الملامح الأولى للبرنامج، وأبرز النجوم الذي تم الاتفاق معهم بشكل مبدئي، من خلال مديري أعمالهم، بالإضافة لبعض الأسماء المقترحة.

 

وقال المصدر: إن القائمين على التواصل مع النجوم، أنهوا الاتفاق مع إمام عاشور وزيزو، بالإضافة إلى الفنان الشاب كزبرة.

 

وكانت المفاجأة الأكبر، هي اقتراح اسم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وذلك بعد الحديث عن انتقاله للأهلي، خلال الساعات المقبلة.

 

من المتوقع أن يحمل اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 “رامز قصر الموت”، كما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي، وسيعرض على قناة MBC مصر كما هو متعارف عليه في السنوات الماضية، ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحية لمقالب رامز جلال، بمشاركة فنانة لبنانية شهيرة، ويتم عرضه بعد أذان المغرب مباشرة أي أثناء وقت الإفطار، ولا يتم تغيير هذا الموعد منذ أول مرة تم إطلاق البرنامج بها.

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