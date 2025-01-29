محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندسة مروة العراقى، مسؤول منظومة التصالح، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة منظومة التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين، لافتًا أنه لا تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الاجراءات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لتذليل المعوقات على أرض الواقع.

محافظ كفر الشيخ: إتاحة التصالح عبر ابليكشن الموبايل

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

‏https://www.lgs.gov.eg/#/home

لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

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