الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والمقدم حسام محمد، نائبًا عن المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندسة مروة العراقى، مسؤول منظومة التصالح، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة منظومة التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين، لافتًا أنه لا تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

 

txt

محافظ كفر الشيخ يشيد برئيس مدينة دسوق لتوفيره مبالغ كبيرة على الدولة (صور)

 

وأكَّد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الاجراءات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لتذليل المعوقات على أرض الواقع.

 

  • محافظ كفر الشيخ: إتاحة التصالح عبر ابليكشن الموبايل

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
‏https://www.lgs.gov.eg/#/home 
لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملىء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ كفر الشيخ أهالي كفر الشيخ مخالفات البناء إزالة المخالفات كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

بن شرقي يجري الكشف الطبي في أحد المستشفيات

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

بن شرقي وزيزو وإمام عاشور وكزبرة، مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (خاص)

خناقة بين جماهير الأهلي والزمالك على بن شرقي، والنشطاء يكشفون سر عدم توقيعه للقلعة البيضاء

منوعات

المزيد

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

هل نسيان التسبيح في الصلاة يلزمه سجود السهو؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية