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بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

مكالمات الواي فاي،
مكالمات الواي فاي، فيتو

كيف أدفع فلوس مكالمات الواي فاي؟ سؤال يبحث عن إجابته الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن متسائلين عن كيفية دفع قيمة مكالمات الواي فاي، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي. 

طريقة تفعيل الخدمة 

تهدف مكالمات الواي فاي الى توفير اتصال سلس وعالي الجودة، في أي مكان كما أن الخدمة لا تتطلب سوى جهاز هاتف ذكي يدعم تقنية مكالمات الواي فاي، وهي متوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية ويتم احتساب قيمة مكالمة الواى فاى بنفس سعر الدقيقه وفقا لطبيعة اشتراك كل مستخدم حيث يتم خصم قيمتها سواء من الاشتراك الشهرى أو من رصيد الكارت بشكل طبيعى دون أى اشتراكات إضافية. 

ويمكن للمستخدمين تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بسهولة من إعدادات الجهاز، ليتمكن من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية إلى أي رقم، بغض النظر عن مشغل الاتصالات، وبنفس تكلفة المكالمات العادية، دون أي أعباء إضافية. 

وتتيح خدمة مكالمات الـ "واي فاي" إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الـ"واي فاي" المنزلية، والتي تعد حلًا مثاليًا للعملاء، حيث تضمن اتصالًا عالي الجودة في الاماكن العميقة داخل المباني. 

وحول الهواتف التي تدعم خدمة مكالمات الواي فاي فان شركات المحمول تعمل على توسيع قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الخدمة بشكل تدريجي، وفقًا للشركة المصنعة وموديل الهاتف وعام الإصدار، كما سنواصل تطوير هذه الخدمة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من العملاء. 

المناطق ذات الطبيعة الخاصة 

 وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تسمح بتحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي وإعادة توجيهها إلى شبكة المحمول، مما يضمن اتصالًا عالي الجودة حتى في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

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