بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقارير الوزراء حول أداء مختلف القطاعات، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية.

كما سيناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، للحديث عن أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع، والإعلان عن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الصحفيين حول القضايا المطروحة على الساحة.

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