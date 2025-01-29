المركزي الكندي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%

أعلن البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%، وجاء قرار البنك المركزي متماشيا مع التوقعات، حيث أصبح معدل الفائدة الرئيسي في كندا 3.00%، انخفاضًا من 3.25%.

وكانت التوقعات ترجح خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع تقديم تحليل لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة، وفقًا لآراء الاقتصاديين والمحللين.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها البنك المركزي عن قراره بشأن أسعار الفائدة ويشارك توقعاته حول الاقتصاد منذ تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.

كندا والرسوم الجمركية

وشدد وزراء كبار في الحكومة الكندية، على أن بلادهم ستكون جاهزة للرد إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "نفكر في رسوم بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا... أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير".

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