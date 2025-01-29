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رياضة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

جروس، فيتو
جروس، فيتو

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري.

وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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السويسري كريستيان جروس الزمالك يستعد فريق الزمالك مسابقة الدوري الممتاز كريستيان جروس

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