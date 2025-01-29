السيسي: لا يمكن التنازل أبدا عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.



وقال الرئيس السيسي: إن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا في قصر الاتحادية .

ورحب الرئيس السيسي بنظيره الكيني مستعرضا أهم ما جاء في المباحثات وأبرزها التأكيد على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرحب وتعزيزها فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجارى.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الكيني مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين

استقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأجريت لرئيس كينيا مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين المصري والكينى كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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