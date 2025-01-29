الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

وفد اقتصادي بافاري يستكشف فرص الاستثمار في الهيدروجين بمصر

وفد اقتصادي بافاري
وفد اقتصادي بافاري

يقوم وفد اقتصادي بافاري برئاسة نائب وزير الاقتصاد البافاري  توبياس جوتهارت (Tobias Gotthardt) بزيارة إلى مصر في الفترة من ٢٨ يناير إلى ٣٠ يناير الحالي بهدف  استكشاف الفرص التحويلية في مجال الهيدروجين وتعزيز التعاون الثنائي بين بافاريا وشمال أفريقيا.


وشارك جوتهاردت والوفد المرافق له في مناقشات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، مع مساعد أول رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، رندا المنشاوي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  وليد جمال الدين. وركزت هذه الاجتماعات على تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة. 


وأشار بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة إلى أنه كان من أبرز ما شهدته الزيارة التوقيع على” خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المصرية البافارية للهيدروجين“، والتي تهدف إلى تسهيل البحوث في مجال التعاون والتبادل التكنولوجي وفرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين.


جدير بالذكر أن  مجموعة العمل كانت  قد بدأت في شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك في خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء البافاري، الدكتور/ ماركوس زودر إلى مصر.


وقال "جوتهارت”: إن هناك تطابق في خطة العمل المشتركة بين بافاريا ومصر هي بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير الهيدروجين كتكنولوجيا رئيسية للمستقبل“.  مضيفا أنه  " من خلال خبرة بافاريا في مجال البحوث والتكنولوجيا، يمكننا التعاون ودعم مصر في إنشاء البنى التحتية الحديثة للهيدروجين. وفي الوقت نفسه تتيح الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر فرصًا جديدة لاقتصاد بافاريا - سواء في مجال الاستيراد أو في تطوير المشروعات المشتركة. من خلال الهيدروجين تم التواصل فيما بيننا - وذلك بكونه محركًا للابتكار ومحركًا لمستقبل بافاريا ومصر. 


كما قال السفير الألماني في مصر  يورجن شولتس:” إن هذه الزيارة دليل على التزام ألمانيا القوي بتعزيز الشراكات مع مصر. فالهيدروجين لديه القدرة ليس فقط على إحداث ثورة في مجال الطاقة، بل أيضًا على دفع عجلة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. نحن متحمسون لبدء هذا التعاون ونتطلع إلى المنافع المتبادلة التي سيحققها“.

 

جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم أنشطة الوفد بشكل رئيسي من قبل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، التي تعمل كذلك كممثل رسمي للصناعة البافارية في مصر. ومن خلال هذه الزيارة تهدف الشركات البافارية إلى مشاركة خبراتها مع اكتساب رؤى من خلال التقدم الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الهيدروجين.

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​ألمانيا جمهورية ألمانيا سفير ألمانيا فى القاهرة السفارة الأمانية بالقاهرة الهيدروحين الأخضر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الطاقة المتجددة نائب وزير الاقتصاد البافاري توبياس جوتهارت المجلس الوطني للهيدروحين الأخضر
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