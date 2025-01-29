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ثقافة وفنون

حفل توقيع السيرة الذاتية لـ«يورجن كلوب» في معرض الكتاب غدًا

معرض الكتاب.فيتو
معرض الكتاب.فيتو

يقام غدا الخميس الموافق 30 يناير 2025 حفل توقيع واحتفالية بصدور النسخة العربية الأولى من كتاب السيرة الذاتية لأشهر مدربي كرة القدم يورجن كلوب من الساعة 3 ل 6 مساء بقاعة 1. وتأتي النسخة العربية من ترجمة البلوجر الشهير بالأسطى عبده البلف.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية،  وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10  دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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معرض الكتاب مدربي كرة القدم يورجن كلوب
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